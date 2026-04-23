２２日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円４８銭前後と前日と比べて１０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８６円６８銭前後と同４５銭程度のユーロ安・円高だった。 トランプ米大統領は２１日、自身のＳＮＳでイランとの停戦を延長すると発表した。ただ、「ホルムズ海峡でイラン発着の船舶に対する封鎖を維持する」としていることから、ホ