２３日の東京株式市場は前日の米株高を受け買い優勢の地合いとなり、日経平均株価は続伸しそうだ。ただ、個別株は目先高値警戒感も意識されており、前日も日経平均は上昇し史上最高値を更新したものの、値下がり銘柄数が８割を超えるなど実質的には調整色の強い地合いだった。きょうも上値は限定的で、終値で６万円大台には届かない可能性がある。前日の欧州株市場は高安まちまちながらＧＤＰ上位国は総じて軟調で、独ＤＡＸや仏