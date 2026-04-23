かつて元日本代表FW岡崎慎司も所属したレスター・シティが、イングランド3部リーグ（リーグ1）に降格した。【写真】49年ぶり降格危機の英名門、韓国紙も憂う「崩壊の足音」2015-2016シーズン。誰も信じていなかったチームが、サッカー史上最も美しい童話を描いた。5000倍というオッズを覆してプレミアリーグの頂点に立った「フォクシーズ」だった。わずか1年後には、UEFAチャンピオンズリーグの準々決勝でアトレティコ・マドリード