糖尿病治療は長く継続する必要がありますが、実際には途中で挫折してしまったり、自分の都合の良い方法にアレンジしてしまったりする人が多いようです。糖尿病を悪化させず、合併症を防ぐには正しい治療を継続することが重要です。そこで今回は「赤塚クリニック」の赤塚先生に、糖尿病治療を継続するコツについて解説していただきました。 監修医師：赤塚 元（赤塚クリニック） 名古屋大学医学部卒業。その後、岡崎市民病