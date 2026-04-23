FH-5 株式会社ワイドトレードは、寒冷地でも安定して動作するというLeofotoの小型ビデオ雲台「FH-5」と「FH-5L」を5月15日（金）に発売する。 オイルを使用する一般的なフルード式と異なり、気温の変化に強い機械式（摩擦式）フリクション調整機能を搭載。チルト・パンともに4段階（3段階+OFF）で調整できる。さらに、10段階（9段階+OFF）のカウンターバランス機能も備えている。 アルカスイス互換形