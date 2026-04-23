40代以降の転職活動でも、20代30代の頃と同じやり方を続けているビジネスパーソンはいないだろうか。中高年にもなれば内定確率は下がり、大手転職エージェントからは敬遠されることも珍しくないのが現実だ。転職アドバイザーが、40代からでもうまくいく転職のコツを解説する。※本稿は、転職アドバイザーの安斎響市『定年までこのまま働き続けるのはちょっと……と思ったら読む 40代からの転職と副業』（扶桑社）の一部を抜粋・編