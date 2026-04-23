多摩電子工業は4月22日、アクティブノイズキャンセリング機能搭載のBluetooth完全ワイヤレスイヤホン「TBS86K」を公式オンラインストア、家電量販店、ホームセンターなどで発売した。価格は4928円。●防滴で汗や小雨にも強い 幅広いシーンで活用できる一台新製品はアクティブノイズキャンセリング機能を搭載した完全ワイヤレスイヤホン。周囲の音を取り込むアンビエントモードや、音の遅延を軽減するゲームモードを搭載し、幅