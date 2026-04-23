【その他の画像・動画等を元記事で観る】 &TEAMのリーダー・EJが、『Oggi』6月号（4月28日発売）に登場。 “理想の休日”を満喫する姿を披露する。 ■「（新作EPは）今までとはひと味違う僕たちの魅力を感じてもらいたい」（EJ） アジアのスターを「お休みの日」をテーマに撮り下ろす、ファッション誌『Oggi』の人気不定期連載「オフ彼」。6月号では、2025年10月号のNICHOLASに続き、日本発グ