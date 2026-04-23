大阪3月限ナイトセッション 日経225先物59860+60 （+0.10％） TOPIX先物3734.5-19.5 （-0.51％） シカゴ日経平均先物59890+90 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 22日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が上昇。S＆P500とナスダックは史上最高値を更新した。トランプ米大統領は前日の取引終了後に、イランとの停戦を延長すると自身のSNSに投稿。停戦は協議の終了ま