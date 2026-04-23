― ダウは340ドル高と3日ぶりに反発、トランプ大統領がイランとの停戦延長を発表したことで安心感 ― ＮＹダウ 49490.03 ( +340.65 ) Ｓ＆Ｐ500 7137.90 ( +73.89 ) ＮＡＳＤＡＱ 24657.57 ( +397.61 ) 米10年債利回り4.304 ( +0.007 ) ＮＹ(WTI)原油 92.96 ( +0.83 ) ＮＹ金 4753.0 ( +33.4 ) ＶＩＸ指数18.92 ( -0.58 ) シカゴ日経225先物 (円建て)59890 (