中国のSNS・小紅書（RED）に19日、「日本の車のナンバープレートは本当にもうこんなに美しいレベルに達したのか？（泣）」との投稿があり、1400件超のコメントが寄せられるなど大きな反響があった。投稿者がアップした写真には、長岡のナンバープレートが写っている。地の色は下部が白、上部が水色のグラデーションになっており、黄色やピンクなどカラフルな打ち上げ花火が描かれている。この「図柄ナンバープレート」は、国土交通