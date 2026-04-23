DeNAのドラフト2位ルーキー・島田舜也が23日の阪神戦（横浜）でプロ初の1軍マウンドに上がる。勝てば球団では昨年8月16日中日戦の竹田以来のルーキー初登板初先発初勝利となる。DeNAでは24年に石田も記録しており、3年連続で初登板初勝利の新人が出現すれば球団史上初の快挙となる。島田は今季2軍で中継ぎ、先発合わせて4試合に登板。14日の西武戦では先発で5回を無失点に抑え勝利投手になっている。通算でも13回2/3を投げ9