◇パ・リーグオリックス4―1ロッテ（2026年4月22日ZOZOマリン）オリックスが開幕から好調な滑り出しだ。13勝9敗の貯金4、今月22日のロッテ戦で勝利して292日ぶりに単独首位に浮上。先発投手陣では来日3年目のエスピノーザが開幕から3戦3勝、WBC帰りの曽谷が2戦2勝と好調で、新助っ人・ジェリー、九里に加えて寺西、高島といった若手らも奮闘中だ。救援陣では椋木、マチャドの右腕コンビが双璧をなす。野手では西川、太