◇セ・リーグ阪神6―7DeNA（2026年4月22日横浜）敗戦後の阪神監督・藤川球児が話したように「ギリギリの勝負」だったのは確かだ。特に勝負の綾があったのは満塁である。攻守ともに幾度か訪れた満塁機で明暗が交錯した。野球を愛した俳人・正岡子規が満塁を詠んだ歌にある。今やかの三つのベースに人満ちてそヾろに胸の打ち騒ぐかな「そぞろに」は「むやみに」「やたらに」といった意味で落ち着かない様子をあらわ