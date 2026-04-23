22日に2回のソロと3回の満塁弾で5打点を稼いだ大山。横浜スタジアムではセ球団本拠地で唯一大台の打率・305（94試合328打数100安打）に、ビジター球場で最多の21本塁打を誇るが、同一カードでのハマスタ2戦連発は意外にも18年9月16日（3本）、17日（1本）の1度だけ。23日DeNAの先発はプロ初登板の島田。洗礼の一撃を浴びせるか。なお2試合連続で満塁本塁打が出れば、22年の村上宗隆（ヤ）以来。阪神では53年の藤村富美男以来73