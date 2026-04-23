中米エルサルバドルにある「世界で最も恐ろしい」と言われる巨大刑務所に収容されているギャングのメンバーおよそ500人に対する集団裁判が始まりました。エルサルバドル検察は、「テロリスト監禁センター」と呼ばれる巨大刑務所に収容されているギャング組織「MS13」の指導者ら486人の裁判を始めたと発表しました。殺人、誘拐、違法取引など、2012年から2022年までの4万7000件以上の犯罪が起訴内容に含まれているということです。