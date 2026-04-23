ロッテの西野勇士が18時からのオリックス戦に先発する。西野は球団を通じて「調子は維持できていると思うので、しっかりゲームを作れるように頑張ります」とコメント。ロッテはオリックスとの3連戦2戦目を終えて、1勝1敗。今夜の試合に勝利し、カード勝ち越し、西野自身は2年ぶりの白星を目指す。