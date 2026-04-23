名捕手・野口寿浩氏が伝授…打者の一歩先を行く思考プロ4球団で21年間にわたり捕手として活躍した野口寿浩さんは、「カウント1-1」（1ボール・1ストライク）を「一番の分かれ道」と定義する。ストライクならバッテリー有利の「1-2」、ボールなら打者有利の「2-1」となる重要な局面だ。ヤクルト時代に野村克也監督からID野球を叩き込まれた野口さんは、このカウントこそ、打者の一歩先を行く思考が重要だと説く。打者は2球見た