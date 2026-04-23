元アイドルで女優の立花理佐が、都内でがん経験者や家族、遺族らが自身の声で社会に発信するために必要な技術や知識を学ぶことを目的にしたセミナーに参加したことを報告した。 【写真】受講証明書を手にする元アイドル病を経験も力強く前を向く表情 立花は18日に都内で行われた「がんサバイバー・スピーキング・セミナー」を受講。20日に自身のインスタグラムに、ほかの受講者たちとの写真や自身