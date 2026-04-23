ジョシュ・ハッチャーソンは、テイラー・スウィフトの音楽が好きではないと口にしたことで、ファンから脅迫めいた言葉を受け取ったという。 【写真】世界的歌姫のファンでなかっただけなのに 「ハンガー・ゲーム」シリーズなどでおなじみのジョシュは、ドラマ「I Love LA」の共演者であるジョーダン・ファーストマンとの撮影中、テイラーのファンを意味する「スウィフティ&