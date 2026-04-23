レスター・シティが2試合を残して3部への降格が決定したイングランド2部レスター・シティが2試合を残して3部への降格が決定した。10年前に奇跡のプレミアリーグ制覇を成し遂げたチームの凋落は大きな衝撃を残している。レスターは2015-16シーズンにプレミアリーグで初優勝。2部から昇格して2年目での大躍進で、開幕時点での優勝オッズは5001倍という大穴だったが終わってみれば2位アーセナルに10ポイント差をつける堂々たる戦