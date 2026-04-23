オーストリア2部のSKNザンクト・ペルテンでテクニカルダイレクター（TD）、さらにU-18監督とアカデミーダイレクターを兼務するモラス雅輝氏（47）が、スポーツ報知の取材に応じた。現場と強化サイドの両方を知る意味や、指導者の分業制など欧州で起こっている変化、さらに日本人の欧州移籍における移籍金の構造についても知見を語った。（取材・構成金川誉）移籍金とは「ポテンシャル」ではなく「契約解除金」である近年、日