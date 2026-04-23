▼山梨県（甲府地方気象台・２３日５時）【中・西部】雨【東部・富士五湖】雨▼長野県（長野地方気象台・２３日５時）【北部】くもり後雨【中部】雨【南部】雨▼新潟県（新潟地方気象台・２３日５時）【下越】晴れ後くもり【中越】くもり後雨【上越】くもり後雨【佐渡】晴れ後くもり▼富山県（富山地方気象台・２３日５時）【東部】くもり後雨【西部】くもり後雨▼石川県（金沢地方気象台・２３日５時）【加賀】雨時々止む【能登】