23日発売の『アップトゥボーイ vol.362』（ワニブックス）では、創刊40周年イヤー・メモリアル号第3弾として、ハロー！プロジェクトを大特集する。「LEGEND INTERVIEW特別版」には、モーニング娘。初期メンバー・安倍なつみが本誌に約20年ぶりに登場を果たす。【写真】現役ハロプロ選抜がオマージュした「LOVEマシーン」ビジュアル今年は、ハロー！プロジェクトも30年目突入を目前に控えた節目の年。共に長く続くものとして“