山形市役所で勤務しながらスキージャンプに取り組む内藤智文選手（３３）は３月、ワールドカップ（Ｗ杯）で初優勝を果たした。働きながら競技を続け、「僕は大人になってから遠くに飛ぶ感動を知った。その感触を大事にして、長く続けたい」と、ジャンプへの思いはつきない。（田山千紘）欧州を中心に年間３０戦前後を戦うＷ杯に、今冬から本格参戦した。ミラノ・コルティナ五輪出場は逃したが、ノルウェーでの第２６戦で個人戦