俳優の石原さとみ（39）が、2026年5月上演の舞台「彩の国シェイクスピア・シリーズ2ndVol.3『リア王』」に出演する。主演は吉田鋼太郎（67）、演出は長塚圭史（50）が務め、石原は三姉妹の長女ゴネリル役に挑む。第2子出産後の復帰作として、シェイクスピア四大悲劇の一つに向き合う。【写真】『リア王』相関図吉田鋼太郎、藤原竜也ら石原は今回の挑戦について、「こんなにハードルが高い作品で復帰するとは、正直思っていま