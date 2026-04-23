女優の高岡早紀（53）が23日までに自身のインスタグラムを更新。食卓の様子を公開した。「今夜のごはん」と書き出した高岡。「息子が作ってくれた、牛肉とレンコンの梅干しと鰹節炒めをメインにチャーハンや餃子など、中華のような和食のような」とこの日の食卓を紹介した。「日々の残りものを並べるとこんな豪華風になるのよね〜」とコメント。「私の糠床から、きゅうり、アボカド、カブ出してみました」と添えた。ファン