小泉進次郎防衛相が19日、自身のX（旧Twitter）を更新。斎藤聡海上幕僚長とマーク・ハモンド豪州海軍中将の関係について、「軍人同士の友情」と投稿し、批判を集めた。 政府はこれまで「自衛隊は通常の観念で考えられる軍隊とは異なる」との見解を示してきたが、小泉氏は21日の記者会見で「軍人」と投稿した真意を問われると「トップレベルの交流や部隊間協力で積み上げられた関係を分かりやすく伝える観点で表記した」と