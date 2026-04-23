ディーエイチシーは3月30日、千葉市の第2研究所に千葉県八千代市の八千代松陰中学校のIGS（特進）コース2年生18人の企業訪問を受け入れた。同社第2研究所はサプリメントの研究開発や品質管理などの基礎研究を手掛ける施設。今回の八千代松陰中学校による企業訪問は同校の校外学習の一環として行われ、生徒たちは研究開発の現場を見学し、造粒やハードカプセルの充填、崩壊性試験や味覚による官能試験、成分分析、細胞の顕微鏡