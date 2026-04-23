低地も丘陵もズバッと立体交差！神奈川県中央部を南北に流れる大河・相模川。渡れるポイントが限られるため、架かっている橋はどこも混雑しがちです。その相模川に架かる橋のなかでも、とりわけ地形を克服したルートを形成しているのが、県道「藤沢座間厚木線」のルートでしょう。 【これは便利！】圏央道とも連絡する「座間−厚木ズバッとルート」（地図／写真）藤沢座間厚木はその名のとおり藤沢市から綾瀬市、海老名市、座