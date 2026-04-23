卓球の五輪２大会団体銀メダルの平野美宇とパリ五輪団体銀メダルの張本美和（いずれも木下グループ）が、仲良く“推し活”するプレイベートショットを公開した。平野は２３日までに自身のインスタグラムを更新。「＝ＬＯＶＥさんの８周年ツアー横浜スタジアム公演に参戦してきました。杏奈さん招待ありがとうございます」と記し、女性アイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」（イコールラブ）の神奈川・横浜スタジアムでのライブに、メ