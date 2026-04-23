計画を立て、リスクを洗い出し、慎重に進める。それでも、仕事がうまくいかないことがある。ビジネス数学・教育家の深沢真太郎氏によると、感情と理性のバランスが崩れると、仕事にも影響が及んでしまうという。理性と感情をビジネスに活かす思考術とは？※本稿は、ビジネス数学・教育家の深沢真太郎『人生をシンプルにする数学的思考 「速さ」よりも、やることを「少なく」。』（三笠書房）から一部を抜粋・編集したものです。京