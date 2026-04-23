【ラスベガス共同】トランプ米大統領が創設したSNS「トゥルース・ソーシャル」を運営するトランプ・メディア・アンド・テクノロジー・グループは22日までに、トップ交代を発表した。現職退任の理由は明らかにしていないが、米メディアによると、トゥルース・ソーシャルは熱烈なトランプ支持者以外に利用が広がらず、業績が低迷している。