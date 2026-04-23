生活保護では、民法上の扶養が保護に優先するとされているため、父親が生活保護を申請した際に子どもの元へ通知や照会が行われることがあります。 「事情により何年も会っていない父親でも援助しなければならないのか？」と疑問に思うこともあるでしょう。 本記事では、生活保護の受給要件を解説するとともに、何年も音信不通の親に対する扶養義務についてご紹介します。 生活保護の基本的な考え方 生活保