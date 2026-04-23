2014年、日本でもデング熱の感染が広がりを見せた。東京都内の外濠公園にも注意を促す張り紙が取り付けられた＝2014年9月6日、東京都千代田区、朝日新聞社 デング熱は蚊が媒介する感染症で、世界では毎年数億人が感染しています。これまで主に熱帯地域の病気と考えられてきましたが、気候変動や人の移動の増加によって流行地域は広がっています。日本でも過去に国内感染が起きた例があり、決して他人事ではありません。