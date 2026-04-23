発売4年目で全面アップデートBMWは、フラッグシップモデルである『7シリーズ』の改良型を発表した。史上最大規模のアップデートにより、ラグジュアリーセグメントにおける「新たなベンチマーク」を打ち立てたとされている。【画像】BMWのフラッグシップモデルが最新デザインへアップデート【改良型7シリーズ/i7を詳しく見る】全35枚7代目に数えられる現行型7シリーズは発売から4年が経過しており、メルセデス・ベンツのSクラスや