“盛れるカラコン”として人気を集めるブランドから、ついに乱視用のマンスリーレンズが登場♡イメージモデルを務める板野友美さんの世界観はそのままに、視界の安定性とデザイン性を両立した新作です。毎日のメイクをもっと楽しみたい方や、乱視でも可愛い瞳を叶えたい方にぴったりの注目アイテムをご紹介します。 待望の乱視用カラコン誕生 これまで多くのユーザーから期待されていた乱視用