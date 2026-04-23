東京都内でありながら家賃3万7000円、天井が高くロフト付きのコンパクトな部屋をおしゃれに暮らしこなしている写真がThreadsで話題になっています。投稿したのは、物件マニアでデザイナーズ賃貸PRディレクターを務めるみわまるさん（@miwa_minimal）です。「めちゃくちゃ理想的」「大大大仰天です」といったコメントが寄せられました。【写真】都内で家賃わずか3万7000円……部屋の様子部屋の広さはコンパクトながら、ロフトがある