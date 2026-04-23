イラン戦争の行方から目が離せない状況が続いている。米国とイランとの間の停戦協議が難航しており、原油価格、株式市場、さらには世界経済が翻弄される毎日だ。戦争の帰趨もさることながら、このような戦争がこれまで国際秩序を支えてきた国際組織、特に国連に与える悪影響も懸念されている。国連憲章違反の戦争とみる向きが多いからだ。米国とイスラエルによる2月28日の武力攻撃は、国連憲章および国際法違反だったのだろうか？