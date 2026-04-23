「Honda Mobile Power Pack e：」を初採用したヤマハのスクーター国内のオートバイメーカー各社は、カーボンニュートラルの実現に向け、EV(電動バイク)やハイブリッドモデルの開発に注力していますが、そうした中、2025年12月22日から東京と大阪で先行販売が開始されたのがヤマハの原付一種スクーター「JOG E（ジョグイー）」です。この新型JOG Eで最も注目すべき点は、ヤマハ製のモデルとして初めて、ホンダが製造する交換式