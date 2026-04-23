東名から「伊豆半島の先端」まで“信号ゼロ”直結へ！2026年4月も下旬に差し掛かり、いよいよゴールデンウィークの足音が聞こえてきました。毎年、連休や夏休みになると伊豆半島へ向かうドライバーを悩ませるのが、海岸沿いを走る国道135号や136号の渋滞。【画像】「伊豆半島をつらぬく！」 これが「伊豆縦貫道」全計画ルートです！（31枚）そんな伊豆の交通事情を劇的に変える救世主として、長年にわたり整備が続けられてい