楽天は22日、4月25日の西武戦で辰己 涼介選手の登場曲「あきらめられないのさ」でお馴染みの「GENIC」から4人のメンバー（小池 竜暉さん、増子 敦貴さん、金谷 鞠杏さん、宇井 優良梨さん）が来場することになったと発表した。メンバーの小池 竜暉さんが国歌独唱を行うほか、EAGLE STAGEでのトークショーやラジオ出演など、様々なイベントにも登場する。