石塚はプロ初スタメン…櫻井から右翼越えの三塁打■巨人 5ー1 中日（22日・前橋）巨人・石塚裕惺内野手が22日、前橋で行われた中日戦の2回にプロ初打点となる適時三塁打を放った。三塁上では感情を爆発させてガッツポーズ。すると、ベンチにいた“先輩”も大喜び。「めっちゃエモい」「マジで泣ける」と反響を呼んでいる。石塚は「3番・遊撃」でプロ初スタメンを果たした。初回の第1打席は三振に終わったが、1点を先制した直後