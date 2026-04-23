佐藤義則氏が解説…小中学生の投手に多い牽制の落とし穴球速や制球力と同じくらい、投手に求められるのが「ランナーを制する力」だ。どんなに良い球を投げていても、簡単に盗塁を許してしまえばピンチは広がる。ダルビッシュ有（パドレス）や田中将大（巨人）らを指導した名コーチ・佐藤義則氏は、「首の動き」と「ターンの質」を変えるだけで、ランナーの動きは封じ込められると説く。佐藤氏が理想とするのは極力、「首を動か