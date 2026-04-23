荒木貴裕氏は2023年限りで引退「他球団でやるのが想像できなかった」ヤクルト一筋で14年間プレーした荒木貴裕氏は、2023年限りで14年間の現役生活に終止符を打った。最終年は、腰痛により普通に歩くことも厳しいほどの体の状態。球団から構想外を告げられると、引退を“即決”した。2021年に100試合に出場した荒木氏だが、2022年は47試合と激減。そして2023年は1軍での出場がないまま、シーズンは終盤を迎えていた。敵地での西