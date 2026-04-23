男性グループ「M!LK」のメンバーで俳優の佐野勇斗（28）が23日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「茶色にしました」と書き出した佐野。髪色を変更した事を報告した。全身黒の洋服に身を包み鏡越しに自撮り。ファンからは「金髪も黒髪も、そして茶髪も似合うなんて」「新鮮です！」「かっこいい」「髪色似合ってる」「イケメンすぎんか」などのコメントが寄せられた。