飲食店では、料理の内容や提供方法をめぐって思わぬクレームが起きることがあります。中には、店側も周囲の客も思わず戸惑ってしまうようなケースも少なくありません。今回は、人気漫画「#本当にあったカスハラ」から、天丼店で隣の客が突然怒り出した、なんとも理解しがたいエピソードです。一体、何に腹を立てていたのでしょうか。ぜひ、驚きの結末を予想してみてください。○本当にあったカスハラクイズ「こんな天丼、食べられ