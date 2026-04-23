パット成功率を上げるには構える手順を守ることが大切な理由 入る確率を上げるためには構えの手順を守ることも大切 アドレスに入るとき、ただ何となく構えている人も多いようですが、パッティングの成功率を上げるためには、一定の手順を踏んで構えに入ることも重要なポイントになってきます。その手順が自分のルーティーンとなれば、さらに成功率はアップするはず。ここでは私がお勧めする手順を紹介します。 &