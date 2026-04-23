スウィングの成否を決めるテークバックのきっかけとは 右足太モモ裏に力を入れてテークバックを開始する ●右足に体重が乗れば腰が右に流れない 〝静〟から〝動〟に移らなければいけないゴルフスウィングにおいて、どういうきっかけでテークバックをスタートさせるかは大事です。 私がオススメしているのは、右足太モモ裏に力を入れることをきっかけにする方法です。 正