鉄道事業の保守コストが15％削減という成果も 「昨年末くらいから”フィジカルAI”が話題になっている一方で、どうやって業務に活用したらいいのか分からない、という声がすごく増えてきている。日立にはフィジカルＡＩを実践してきた経験もあるし、いろいろな最先端の技術もあるので、この場に来て、体験していただき、フィジカルAIがどういうものか理解していただきたい」 こう語るのは、日立製作所AI CoE HMAX & A